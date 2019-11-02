Kamyonetle manevra yaparken oğluna çarptı

Kamyonetle manevra yaparken oğluna çarptı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, babasının, kamyonetiyle geri manevra yaparken çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

02.11.2019 22:44
Kamyonetle manevra yaparken oğluna çarptı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, babasının, kamyonetiyle geri manevra yaparken çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Özlüce Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin P (39), 33 PY 728 plakalı kamyonetiyle manevra yaptığı sırada oğlu Baran'a çarptı.

Ağır yaralanan ve Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Hüseyin P'nin ifadesi alındı.

Kaynak: AA
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