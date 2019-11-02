Kamyonetle manevra yaparken oğluna çarptı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, babasının, kamyonetiyle geri manevra yaparken çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, babasının, kamyonetiyle geri manevra yaparken çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Özlüce Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin P (39), 33 PY 728 plakalı kamyonetiyle manevra yaptığı sırada oğlu Baran'a çarptı.
Ağır yaralanan ve Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Hüseyin P'nin ifadesi alındı.