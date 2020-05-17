Kamyonetle kamyon çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı SAMSUN'da, tarlaya çalışmaya giden aileyi taşıyan kamyonet ve kamyonun çarpışması sonucu, aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

SAMSUN 'da, tarlaya çalışmaya giden aileyi taşıyan kamyonet ve kamyonun çarpışması sonucu, aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Çarşamba ilçesinde Samsun - Ordu karayolunda meydana geldi. Fakülte kavşağından karşı yola geçmek isteyen Selçuk Sel (37) yönetimindeki 55 HK 874 plakalı kamyonet, Samsun-Ordu yolu üzerinde seyir halindeki M.Ç.'nin kullandığı 25 HA 119 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü Selçuk Sel ile kamyonette bulunan ailesinden Dursun (74), Hanife (71), Zehra (36), Yavuz Efe (12) ve Berrin Ada Sel (8) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Çarşamba

Kaynak: DHA