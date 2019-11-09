Kamyonetle elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Düzce'de kamyonetle elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Düzce'de kamyonetle elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Hürriyet Caddesi'nden Katip Çelebi Sokak'a dönüş yapan Tacettin Avcı yönetimindeki 81 DA 783 plakalı kamyonet, Kerim Öztürk yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Öztürk yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kamyonet sürücüsü Avcı ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Haber Videosu: Kamyonetle elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı