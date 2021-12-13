KAMYONETLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KAMYONETLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da ağaca çarpıp karşı şeride geçen otomobile belediyeye ait kamyonet çarptı.

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'da ağaca çarpıp karşı şeride geçen otomobile belediyeye ait kamyonet çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürüsü Alime Dayan, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kaza, Kütahya- Tavşanlı kara yolunda meydana geldi. Tavşanlı'dan Kütahya yönüne gelen Alime Dayan yönetimindeki 43 ACL 908 plakalı otomobil, yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki ağaca çarpıp karşı şeride savruldu. Bu sırada karşı yönden gelen Bilal Akgün'ün kullandığı 43 SU 171 plakalı belediyeye ait kamyonet otomobile çarptı. Kazada, araçta sıkışan sürücü Alime Dayan, çağırılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Dayan, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

KAMYONETLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

KAMYONETLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

KAMYONETLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

KAMYONETLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

KAMYONETLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title