Kamyonetle çarpışan otomobil bahçeye girdi: 2 yaralı DÜZCE'de, kamyonetin çarptığı otomobil bir evin bahçesine girdi kazada 2 kişi yaralandı.

DÜZCE'de, kamyonetin çarptığı otomobil bir evin bahçesine girdi kazada 2 kişi yaralandı. Kaza öğle saatlerinde Nusrettin Mahallesi Ziya Gökalp Sokak ile İnkilap Sokağın birleştiği noktada meydana geldi. Muhammet Ali Akkoyunlu idaresindeki 81 DY 997 plakalı kamyonet ile Kenan Ak idaresindeki 14 LB 080 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile otomobil yol kenarındaki evin bahçesine girdi. Kazada otomobil sürücüsü Kenan Ak ve Nurşen Ak yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA