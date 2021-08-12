Kamyonetle çarpışan motosikletli yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kamyonetle çarpışan motosikletli yaralandı

Kamyonetle çarpışan motosikletli yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile kamyonet çarpışırken, kazada 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile kamyonet çarpışırken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Devrek Yolu caddesi Cevizler kavşağında meydana geldi. Kepez Mahallesi istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Enes T. idaresindeki 81 FM 638 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyreden Ersin S. idaresindeki 67 ABJ 577 plakalı hafif ticari kamyonetle çarpıştı. Kazada savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri kazanın ardından bölgede güvenlik önlemi alarak, bir süre trafiği kontrollü olarak sağladı. Kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken motosiklet sürücüsü Enes T.'nin ehliyeti olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kamyonetle çarpışan motosikletli yaralandı
Kamyonetle çarpışan motosikletli yaralandı
Kamyonetle çarpışan motosikletli yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kahvede karşılaştı, kurşun yağdırdı! Ölen de öldüren de 70 yaşında
Kahvede karşılaştı, kurşun yağdırdı! Ölen de öldüren de 70 yaşında
Kız yurduna karşı cinsel içerikli hareket yapan genç sokak ortasında tekme tokat dövüldü
Kız yurduna karşı cinsel içerikli hareket yapan genç sokak ortasında tekme tokat dövüldü
Sular çekilince tahribatın büyüklüğü görüldü! Ortalık resmen savaş alanı gibi
Sular çekilince tahribatın büyüklüğü görüldü! Ortalık resmen savaş alanı gibi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Ziya Selçuk Tanju Özcan İlham Aliyev Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Haluk Levent Berdan Mardini Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Hakan Reçber Rıza Kayaalp Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kamyonetle çarpışan motosikletli yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 18:53:41. #1.16#

title