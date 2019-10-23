Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

23.10.2019 23:44

Bursa'nın İznik ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Orhangazi karayolunda seyreden Emre Bayır (17) idaresindeki 16 RBM 96 plakalı motosiklet, Boyalıca köyü ürün toplama merkezine gelen M.T. idaresindeki kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Bayır, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan 17 yaşındaki genç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA