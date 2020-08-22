Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
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Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Karaman'da kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

22.08.2020 01:07 | Son Güncelleme: 22.08.2020 01:20

Karaman'da kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Cihangir Koç (47) yönetimindeki 42 DV 939 plakalı kamyonet, Cedit Mahallesi Dr. Aziz Tarhan Caddesi'nde, 17 yaşındaki D.E'nin kullandığı 70 BJ 026 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.

Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, kamyonet sürücüsü Koç, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: AA

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