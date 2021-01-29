Kamyonetle çarpışan engelli aracının sürücüsü yaralandı, eşi öldü
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Kamyonetle çarpışan engelli aracının sürücüsü yaralandı, eşi öldü

29.01.2021 20:16 | Son Güncelleme: 29.01.2021 20:20
Kamyonetle çarpışan engelli aracının sürücüsü yaralandı, eşi öldü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kamyonet ile çarpışan engelli aracın bedensel engelli sürücüsü Cahit Çakmak (61) ağır yaralandı, eşi Gülizar Çakmak (63) hayatını kaybetti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kamyonet ile çarpışan engelli aracın bedensel engelli sürücüsü Cahit Çakmak (61) ağır yaralandı, eşi Gülizar Çakmak (63) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İnegöl- Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e giden Onur A. (24) yönetimindeki 16 F 6813 plakalı kamyonet, Kozluca yolundan çıkan bedensel engelli sürücü Cahit Çakmak'ın kullandığı engelli aracı ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle engelli aracı 30 metre sürüklendi. Kazada engelli sürücü ve arkasındaki eşi Gülizar Çakmak ağır yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Gülizar Çakmak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşi Cahit Çakmak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kamyonet sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.


Kamyonetle çarpışan engelli aracının sürücüsü yaralandı, eşi öldü
Kamyonetle çarpışan engelli aracının sürücüsü yaralandı, eşi öldü
Kamyonetle çarpışan engelli aracının sürücüsü yaralandı, eşi öldü
Kamyonetle çarpışan engelli aracının sürücüsü yaralandı, eşi öldü
Kamyonetle çarpışan engelli aracının sürücüsü yaralandı, eşi öldü
Kamyonetle çarpışan engelli aracının sürücüsü yaralandı, eşi öldü
Kamyonetle çarpışan engelli aracının sürücüsü yaralandı, eşi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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