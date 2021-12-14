KAMYONETİYLE MOTOSİKLETLİYE ÇARPIP, KAÇTI

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet sürücüsünün çarptığı motosikletli yaralandı. Kamyonet sürücüsü, kaza sonrası olay yerinden uzaklaştı. Kaza, saat 14.00 sıralarında Sarılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Side'den Sarılar yönünde ilerleyen sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen kamyonetle, 6530 sokaktan caddeye giriş yapan Adem Yıldız yönetimindeki 07 ABU 274 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosikletten düşüp yaklaşık 3 metre savrulan Yıldız yaralandı. Kamyonetiyle hurda toplayan sürücü kaza sonrası olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yıldız, Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayı görenler, hızlı ilerleyen kamyonet sürücüsünün motosiklete çarptıktan sonra uzaklaştığını anlattı. Kaza yerine gelen Adem Yıldız'ın eşi hasar gören motosikletin kaldırılmasını bekledi.