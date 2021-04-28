Kamyonetiyle husumetlisinin önünü keserek kurşun yağdırdı
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Kamyonetiyle husumetlisinin önünü keserek kurşun yağdırdı

Kamyonetiyle husumetlisinin önünü keserek kurşun yağdırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken önü husumetli olduğu kişi tarafından kamyonetle kesilerek kurşun yağmuruna tutulan şahıs ağır yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken önü husumetli olduğu kişi tarafından kamyonetle kesilerek kurşun yağmuruna tutulan şahıs ağır yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer A. isimli şahıs, kamyonetiyle cadde üzerinde seyir halindeyken, daha önceden aralarında husumet bulunan Aykut B. isimli şahsın 06 BZ 1591 plakalı Peugeot marka otomobilini gördü. Bunun üzerine hızını arttırarak kamyonetiyle otomobilin önünü kesen Ömer A., otomobil içerisindeki husumetlisine yanında getirdiği silah ile 2 el ateş etti. Daha sonra otomobilden inerek kaçmaya çalışan Aykut B.'nin peşinden giden şüpheli, 3 el daha ateş etti. Bunun üzerine Aykut B., kanlar içinde yere yığıldı. Ömer A. ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olayın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan yaralı şahıs, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aykut B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri Ömer A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Kamyonetiyle husumetlisinin önünü keserek kurşun yağdırdı
Kamyonetiyle husumetlisinin önünü keserek kurşun yağdırdı
Kamyonetiyle husumetlisinin önünü keserek kurşun yağdırdı
Kamyonetiyle husumetlisinin önünü keserek kurşun yağdırdı
Kamyonetiyle husumetlisinin önünü keserek kurşun yağdırdı
Kamyonetiyle husumetlisinin önünü keserek kurşun yağdırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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