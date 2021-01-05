Kamyonetiyle geri manevra yaparken çarptığı torunu öldü
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Kamyonetiyle geri manevra yaparken çarptığı torunu öldü

05.01.2021 23:55 | Son Güncelleme: 05.01.2021 23:59
Kamyonetiyle geri manevra yaparken çarptığı torunu öldü

MALATYA'nın Darende ilçesinde, Süleyman Ç., kamyonetiyle geri manevra yaptığı sırada arkasından geçmeye çalışan torunu Hüseyin Ç.'ye (3) çarptı.

MALATYA'nın Darende ilçesinde, Süleyman Ç., kamyonetiyle geri manevra yaptığı sırada arkasından geçmeye çalışan torunu Hüseyin Ç.'ye (3) çarptı. Küçük çocuk yaşamını yitirirken, Süleyman Ç. ise gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Heyiketeği Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman Ç., evinin önünde park etmeye çalıştığı 44 HP 126 plakalı kamyonetiyle geri manevra yaparken, o sırada aracın arkasından geçmeye çalışan torunu Hüseyin Ç.'ye çarptı. Süleyman Ç., sağlık ekiplerinden yardım istedi. Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne götürülen Hüseyin Ç., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Küçük Hüseyin, Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. ?Torununun ölümüne neden olan Süleyman Ç. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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