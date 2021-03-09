Kamyonetiyle bahçeye uçtu, hayatını kaybetti
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Kamyonetiyle bahçeye uçtu, hayatını kaybetti

09.03.2021 12:30 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:33
Kamyonetiyle bahçeye uçtu, hayatını kaybetti

Zonguldak İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde şoför olarak çalışan Ertan Gebedek kamyoneti ile bahçeye uçtu.

Zonguldak İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde şoför olarak çalışan Ertan Gebedek kamyoneti ile bahçeye uçtu. Meydana gelen kazada kamyon şoförü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza merkeze bağlı Çağlı Köyü Dikmece Mahallesi'nde meydana geldi. Zonguldak İl Özel İdare işlerinde şoför olarak çalışan Ertan Gebedek (59), akşam saatlerinde evine giderken kamyoneti ile bir bahçeye uçtu. Direksiyon hakimiyetini kaybederek bahçeye uçan kamyon şoförü olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza anında kamyonun düşme sesini duyan mahalleli 112 Acil Servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gebedek'in hayatını kaybettiğini belirtti. Kamyon şoförünün cansız bedeni kamyonetten çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK

Kamyonetiyle bahçeye uçtu, hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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