Kamyonetinde dinlenirken, husumetlisi silahla yaraladı
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Kamyonetinde dinlenirken, husumetlisi silahla yaraladı

Kamyonetinde dinlenirken, husumetlisi silahla yaraladı
Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Güncel

BURDUR'da, yol kenarında durdurduğu kamyonetinde dinlenen Tarık Ç., para meselesinden husumetlisi olan Y.A.'nın silahlı saldırısında yaralandı.

BURDUR'da, yol kenarında durdurduğu kamyonetinde dinlenen Tarık Ç., para meselesinden husumetlisi olan Y.A.'nın silahlı saldırısında yaralandı. Polis, olay sonrası kaçan Y.A.'yı her yerde arıyor. 

Burdur'dan Antalya'ya giden Tarık Ç., kullandığı 07 AFR 536 plakalı kamyonetini, dinlenmek için dün gece Kurna rampalarında durdurup, bir süre uyudu. Bu sırada, aralarında para meselesinden husumet olan Y.A., kamyonetin yanına gelerek, Tarık Ç.'ye doğru tabancayla 3 el ateş etti. Mermilerden 1'i, Tarık Ç.'nin sol ayağına isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık görevlileri, Tarık Ç.'yi ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tarık Ç., tedavisinin ardından polis merkezine giderek, olay sonrası kaçan Y.A.'dan şikayetçi oldu. Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.


Kamyonetinde dinlenirken, husumetlisi silahla yaraladı
Kamyonetinde dinlenirken, husumetlisi silahla yaraladı
Kamyonetinde dinlenirken, husumetlisi silahla yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan

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