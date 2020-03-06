: Kamyonetin takla atarak devrilme anı güvenlik kamerasında

06.03.2020 17:58 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:59

Rize'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Dörtyol köyü mevkisinde, Mustafa Bayramoğlu yönetimindeki 53 DP 873 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan Bayramoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı, bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kaza anının yanı sıra istasyondaki çalışanların olay yerinden uzaklaşması ve bir çocuğun annesiyle birlikte köpekle ilgilenmesi de yer alıyor.

Kaynak: AA

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