Kamyonetin takla atarak devrilme anı güvenlik kamerasında
Haberler » Güncel » Kamyonetin takla atarak devrilme anı güvenlik kamerasında - Haber

Kamyonetin takla atarak devrilme anı güvenlik kamerasında

Rize'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

06.03.2020 17:58 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:59
Kamyonetin takla atarak devrilme anı güvenlik kamerasında

'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Merkeze bağlı köyü mevkisinde, Mustafa Bayramoğlu yönetimindeki 53 DP 873 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan Bayramoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı, bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kaza anının yanı sıra istasyondaki çalışanların olay yerinden uzaklaşması ve bir çocuğun annesiyle birlikte köpekle ilgilenmesi de yer alıyor.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Kamyonetin takla atarak devrilme anı güvenlik kamerasında
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler