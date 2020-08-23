KAMYONETİN ÖNÜNÜ KESEN ÇAKARLI MAGANDA ARACINI SATIŞA ÇIKARDI ARNAVUTKÖY, Hadımköy'de çakarlı minibüsüyle kamyonetin önünü kesen ve sürücüyü bıçaklayan maganda, minibüsünü internetten satışa çıkardı.

ARNAVUTKÖY, Hadımköy 'de çakarlı minibüsüyle kamyonetin önünü kesen ve sürücüyü bıçaklayan maganda, minibüsünü internetten satışa çıkardı. Daha sonra ilanı kaldıran maganda sosyal medya hesaplarını da kapattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy'de meydana gelmişti. İddiaya göre 34 PML 55 plakalı çakarlı minibüsün sürücüsü M.E.U, seyir halindeyken yol verme tartışması yaşadığı Dadaş Aras'ın önünü kesti. Minibüsünde çakar bulunan M.E.U. ile Aras arasında tartışma çıktı. Aras'ın görüntüleri çektiği sırada M.E.U.'nun küfürler ettiği ve tehditler savuran saldırgan sürücü Dadaş Aras'ı 5 yerinden bıçakladı. Kayıplara karışan saldırgan olaydan sonra olayda kullandığı 4 PML 55 plakalı minibüsünü internetten satışa çıkardı. Daha sonra ise hem ilanı kaldırdı hem sosyal medya hesaplarını kapattı. Büyükçekmece Hadımköy'de bulunan minibüs, emniyet müdürlüğü otoparkına götürüldüğü öğrenildi. Kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA