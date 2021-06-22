Kamyonetin motoruna giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı
Kamyonetin motoruna giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı Bursa'da kamyonetin motoruna giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Kamyonetin motoruna giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı
BURSA - Bursa'da kamyonetin motoruna giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Olay, İnegöl ilçesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, park halindeki kamyonetin motoruna giren yılan, araç sahibinin dikkati üzerine fark edildi. Araç sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede yılan sıkıştığı yerden çıkarılarak ormanlık alana salındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur