Kamyonetin Kasasından Düşen Kişi Yaşamını Yitirdi
Gaziantep'te kamyonet kasasından düşerek ağır yaralanan seyyar satıcı, hastanede hayatını kaybetti.
Gaziantep'te kamyonet kasasından düşerek ağır yaralanan seyyar satıcı, hastanede hayatını kaybetti.
Kamyonetiyle seyyar satıcılık yapan Mehmet Türkmen (61), 12 Ağustos'ta merkez Şahinbey ilçesi Yukarıbayır Mahallesi'nde aracının kasasında satış yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü.
Özel bir hastaneye kaldırılan Türkmen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Türkmen'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.