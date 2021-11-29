Kamyonetin kasasından 3 milyon 300 bin kaçak makaron çıktı - Haberler
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Kamyonetin kasasından 3 milyon 300 bin kaçak makaron çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kamyonetin kasasından 3 milyon 300 bin kaçak makaron çıktı

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonetin kasasında 3 milyon 300 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonetin kasasında 3 milyon 300 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılığı önlemek için çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, İzmit Tem Otoyolu Gültepe Tesislerinde şüpheli bulunan bir kamyoneti durdurdu. Kamyonetin kasasında yapılan aramada 3 milyon 300 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

(Fehime Kartal - Cihan Atik/ İHA)

Kamyonetin kasasından 3 milyon 300 bin kaçak makaron çıktı

Kamyonetin kasasından 3 milyon 300 bin kaçak makaron çıktı

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