Kamyonetin kasasından 27 işçi çıktı
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Kamyonetin kasasından 27 işçi çıktı

23.03.2021 13:05 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:16
Kamyonetin kasasından 27 işçi çıktı

ADANA'da kullandığı kamyonetin kasasında 27 tarım işçisi taşıyan sürücüye yasal işlem yapıldı.

ADANA'da kullandığı kamyonetin kasasında 27 tarım işçisi taşıyan sürücüye yasal işlem yapıldı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurova İlçesi Küçükçınar Mahallesi'nde yaptıkları huzur ve güven uygulamasında 33 CED 97 plakalı kamyoneti durdurdu. Yolcu taşıma yetkisi olmadığı belirlenen kamyonetin kasasında pandemiye rağmen balık istifi yolculuk yapan 27 kişi dikkat çekti. Kamyonetin sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari işlem yapıldı.


Kamyonetin kasasından 27 işçi çıktı
Kamyonetin kasasından 27 işçi çıktı
Kamyonetin kasasından 27 işçi çıktı
Kamyonetin kasasından 27 işçi çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri PİR

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