KAMYONETİN KASASINDAKİ CAMLAR, YOLA SAÇILDI - Haberler
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KAMYONETİN KASASINDAKİ CAMLAR, YOLA SAÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SAMSUN'da kamyonetle taşınan camlar düştüğü yola saçıldı.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - SAMSUN'da kamyonetle taşınan camlar düştüğü yola saçıldı. Cam kırıklarıyla dolan yol, belediye ekiplerince temizlendi.

Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde depodan aldığı camları işyerine taşımak üzere kamyonetine yükleyen S.K., virajı döndüğü sırada kamyonette bulunan camlar yola devrildi. S.K., camların kırılması sonucu 115 bin liralık zarara uğradı. Yola dökülen cam kırıkları, olay yerine gelen belediye ekiplerince temizlendi.

KAMYONETİN KASASINDAKİ CAMLAR, YOLA SAÇILDI

KAMYONETİN KASASINDAKİ CAMLAR, YOLA SAÇILDI

KAMYONETİN KASASINDAKİ CAMLAR, YOLA SAÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Gaziosmanpaşa, Canik, Güncel, Haberler

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