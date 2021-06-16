Kamyonetin kasasında taşınan mangaldaki sönmemiş kömürler, az kalsın aracı kül ediyordu
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Kamyonetin kasasında taşınan mangaldaki sönmemiş kömürler, az kalsın aracı kül ediyordu

İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Haberler | 3. Sayfa

- Kamyonetin kasasında taşınan mangaldaki sönmemiş kömürler, az kalsın aracı kül ediyordu Köpüklerin üzerine düşen kömürlerden çıktığı öğrenilen yangını, çevredeki diğer sürücülerin müdahalesi sonucu söndürüldü Antalya'da kamyonetin kasasındaki köpüklerin üzerine mangaldan düşen kömürler,...

- Kamyonetin kasasında taşınan mangaldaki sönmemiş kömürler, az kalsın aracı kül ediyordu

Köpüklerin üzerine düşen kömürlerden çıktığı öğrenilen yangını, çevredeki diğer sürücülerin müdahalesi sonucu söndürüldü

ANTALYA - Antalya'da kamyonetin kasasındaki köpüklerin üzerine mangaldan düşen kömürler, yangına neden oldu. Sönmemiş közlerin bulunduğu mangalı açık kasa kamyonetinde taşıyan sürücü, az kalsın aracından oluyordu.

Yangın, öğlen saatlerinde Serik ilçesi Belek turizm yolu üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü seyir halindeyken 07 MAB 97 plakalı açık kasa kamyonetinde bir anda alevler yükselmeye başladı. Dikiz aynasından alevleri gören sürücü, kamyonetinden kendini dışarı atarken, çevredeki diğer sürücüler ve esnaflar kamyonetteki alevlere taşıdıkları su bidonlarıyla müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede söndürülürken, sürücünün yakınları da panik yaşadı.

Yangının, kamyonet kasasında taşınan mangaldaki kömürlerin, köpüklerin üzerine düşmesi sonucu çıktığı öğrenildi.

Kamyonetin kasasında taşınan mangaldaki sönmemiş kömürler, az kalsın aracı kül ediyordu
Kamyonetin kasasında taşınan mangaldaki sönmemiş kömürler, az kalsın aracı kül ediyordu
Kamyonetin kasasında taşınan mangaldaki sönmemiş kömürler, az kalsın aracı kül ediyordu
Kamyonetin kasasında taşınan mangaldaki sönmemiş kömürler, az kalsın aracı kül ediyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Metin

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Kamyonetin kasasında taşınan mangaldaki sönmemiş kömürler, az kalsın aracı kül ediyordu - Haberler
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