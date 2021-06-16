Kamyonetin kasasında taşınan mangaldaki kömürler az kalsın aracı kül ediyordu
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Kamyonetin kasasında taşınan mangaldaki kömürler az kalsın aracı kül ediyordu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da kamyonetin kasasındaki köpüklerin üzerine mangaldan düşen sönmemiş kömürler yangına neden oldu.

Antalya'da kamyonetin kasasındaki köpüklerin üzerine mangaldan düşen sönmemiş kömürler yangına neden oldu. Sönmemiş közlerin bulunduğu mangalı açık kasa kamyonetinde taşıyan sürücü, az kalsın aracından oluyordu.

Yangın, öğlen saatlerinde Serik ilçesi Belek turizm yolu üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü seyir halindeyken 07 MAB 97 plakalı açık kasa kamyonetinden bir anda alevler yükselmeye başladı. Dikiz aynasından alevleri gören sürücü aracı durdurarak kendini dışarı attı. Çevredeki diğer sürücüler ve esnaflar kamyonetteki alevlere taşıdıkları su bidonlarıyla müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede söndürülürken, sürücünün yakınları da panik yaşadı.

Yangının kamyonet kasasında taşınan mangaldaki sönmemiş kömürlerin köpüklerin üzerine düşmesi sonucu çıktığı öğrenildi.

(Suat Metin - Akif Yılmaz/İHA)

Kamyonetin kasasında taşınan mangaldaki kömürler az kalsın aracı kül ediyordu
Kamyonetin kasasında taşınan mangaldaki kömürler az kalsın aracı kül ediyordu
Kamyonetin kasasında taşınan mangaldaki kömürler az kalsın aracı kül ediyordu
Kamyonetin kasasında taşınan mangaldaki kömürler az kalsın aracı kül ediyordu
Kamyonetin kasasında taşınan mangaldaki kömürler az kalsın aracı kül ediyordu
Kamyonetin kasasında taşınan mangaldaki kömürler az kalsın aracı kül ediyordu
Kamyonetin kasasında taşınan mangaldaki kömürler az kalsın aracı kül ediyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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