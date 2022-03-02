KAMYONETİN KASASINDA MOTOSİKLETLE YOLCULUK - Haberler

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KAMYONETİN KASASINDA MOTOSİKLETLE YOLCULUK

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BURSA'da kamyonetin kasasına yüklenen ve üzerinde sürücüsü olan motokislet cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

BURSA (DHA) - BURSA'da kamyonetin kasasına yüklenen ve üzerinde sürücüsü olan motokislet cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bursa'da seyir halindeki kamyonetin kasasında motosiklete binen kişi çevredekiler tarafından görüntülendi. Görüntüyü çeken sürücü yaptığı paylaşımda, motosiklet üzerindeki kişinin orada da sinyal verdiğini belirterek 'Valla adamı tebrik ediyorum. Adam kamyonetin arkasında giderken bile motorla sinyal veriyor. Hakikatten, takdire şayan bir davranış. Bravo' dedi. (DHA)

KAMYONETİN KASASINDA MOTOSİKLETLE YOLCULUK

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Bursa, Güncel, Haberler

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