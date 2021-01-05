Kamyonetin kasasına tutunan 2 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada

KONYA'da eşya taşınan kamyonetin kasasının arkasında tutunan 2 kişinin tehlikeli yolculuğu, kameraya yansıdı.

Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Taş Camii Uzunharmanlar Caddesi'nde dün akşam, sürücüsü öğrenilemeyen 42 MA 4165 plakalı eşya yüklü kamyonetin kasasına tutunarak yolculuk yapan 2 kişi, hem kendi can güvenliklerini hem de trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek yolculuk yaptı. O anlar, aynı yöne giden başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasına görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet IŞIK