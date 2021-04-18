Kamyonetin kasa kapağının çarptığı yaşlı adam yaralandı
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Kamyonetin kasa kapağının çarptığı yaşlı adam yaralandı

Kamyonetin kasa kapağının çarptığı yaşlı adam yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki kamyonetin açık olan dorse kapağının çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki kamyonetin açık olan dorse kapağının çarptığı yaşlı adam yaralandı. Polis ekipleri, kamyonun sürücüsünü arıyor.

Kaza Mahmudiye Mahallesi Sakin Sokak üzerinde meydana geldi. Engin Gökmen(66) bisikleti ile yol kenarında seyrederken yoldan geçen bir kamyonetin dorse kapağı çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adam yaralandı. Yaşlı adama çarptığını fark etmeyen kamyonet sürücüsü durmadan yoluna devam etti.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaza ile alakalı soruşturma başlattı. - BURSA

Kamyonetin kasa kapağının çarptığı yaşlı adam yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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