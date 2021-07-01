Kamyonetin kadını ezdiği feci kaza kamerada
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Kamyonetin kadını ezdiği feci kaza kamerada

Kamyonetin kadını ezdiği feci kaza kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir kadının kamyonetin altında kalarak hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir kadının kamyonetin altında kalarak hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Feci kazada geri geri gelen kamyonetin kadını altına alarak üzerinden geçtiği görüldü.

Edinilen bilgiye göre kaza, 22 Haziran Refik Cesur Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 48 yaşındaki Dudu Kurt, park halinde olan kamyonetin arkasında bekliyordu. Bu sırada park halinde olan kamyonetine binen sürücü Gökhan E. geri geri hareket etmeye başladı. Dudu Kurt'un kamyonetin arkasında beklediğini fark etmeyen sürücü kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadının üzerinden kamyonetin tekeri geçti. Feci kazada talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti. Feci kazaya ilişkin bugün güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde kamyonetin arkasında bekleyen Dudu Kurt'a geri geri gelen kamyonetin çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Kurt'un üzerinden kamyonetin tekerinin geçtiği görülürken, kazayı fark eden çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu görüldü. - OSMANİYE

Kamyonetin kadını ezdiği feci kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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