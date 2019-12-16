Kamyonetin içine 26 kaçak sığdırdılar: 5 tutuklama
Haberler » 3. Sayfa » Kamyonetin içine 26 kaçak sığdırdılar: 5 tutuklama - Haberler

Kamyonetin içine 26 kaçak sığdırdılar: 5 tutuklama

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma tarafından durdurulan panelvan kamyonetin içinden 26 kaçak göçmen çıktı.

16.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:35
Kamyonetin içine 26 kaçak sığdırdılar: 5 tutuklama

'ın ilçesinde tarafından durdurulan panelvan kamyonetin içinden 26 kaçak göçmen çıktı. Olayla ilgili 1'i kadın 5 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Alaybey Mahallesi'nde 'şok' uygulaması yapan Malkara İlçe Jandarma ekipleri, takibe aldığı kapalı kasa panelvan kamyoneti durdurdu. Yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmayı planlayan Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 26 kaçak göçmen ele geçirildi. Göçmenlere öncülük ettiği belirlenen A.S., E.Y., O.Ç., A.S. ve Özbekistan uyruklu bir kadın gözaltına alındı.


İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, verilen tutuklama kararı sonrası Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu. Karakoldaki işlemleri tamamlanan 26 kaçak göçmen de Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler