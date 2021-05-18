Kamyonetin gizli bölmesinden sahte içki çıktı
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Kamyonetin gizli bölmesinden sahte içki çıktı

Kamyonetin gizli bölmesinden sahte içki çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Belen ilçesinde kontrol noktasında durdurulan kamyonetin kasası içerisindeki gizli bölmeden 240 litre sahte içki çıktı.

Hatay'ın Belen ilçesinde kontrol noktasında durdurulan kamyonetin kasası içerisindeki gizli bölmeden 240 litre sahte içki çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince birlikte yapılan koordineli çalışmada ilçe girişinde uygulama noktasında durdurulan bir kamyonette yapılan aramada, aracın ön koltuğu üzerinde 40 litre, kasa kısmında bulunan gizli bölmede bidonlar içerisinde 200 litre sahte olduğu değerlendirilen içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü A.P. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

Kamyonetin gizli bölmesinden sahte içki çıktı
Kamyonetin gizli bölmesinden sahte içki çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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