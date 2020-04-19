Kamyonetin gizli bölmesinden 31 kilo uyuşturucu çıktı Kamyonetin gizli bölmesinden 31 kilo uyuşturucu çıktı Adana'da bir kamyonetin gizli bölmesinde 31 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

Kamyonetin gizli bölmesinden 31 kilo uyuşturucu çıktı

ADANA - Adana'da bir kamyonetin gizli bölmesinde 31 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Park Alanında uygulama başlattı. Uygulama sırasında Mustafa K. yönetimindeki kamyonet şüphe üzerine durduruldu. Kamyonette hassas burunlu narkotik köpeği eşliğinde arama yapıldı. Narkotik köpeği kamyonetin kasa bağlantı kısmına tepki verince polis burada araştırmayı derinleştirdi. Yapılan aramada gizli bölmede 6 pakette 31 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Polis Mustafa K.'yı da gözaltına aldı. Zanlı emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Öte yandan, evinin balkonuna 33 Hint keneviri bitkisi eken Şakir Y.'de yakalandı. Zanlı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İHA