Kamyonetin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
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Kamyonetin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

TEM'de devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

28.08.2020 08:22 | Son Güncelleme: 28.08.2020 08:26

TEM'de devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Beykoz Kavacık sapağında Ankara istikametine ilerleyen Ertuğrul Dertli (24) idaresindeki 16 AGB 347 plakalı eşya yüklü kamyonet, refüje çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Ertuğrul Dertli, Yasin Şener (21) ile Harun Şener (48) yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Harun Şener'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

Devrilen kamyonet vinçle alınıp çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Etrafa saçılan eşyalar ise ekipler tarafından toplandı.

Kaza nedeniyle TEM'de Ankara istikametinde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Kamyonetin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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