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Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Çay Mahallesi TOKİ Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü üzerinden yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Sevda G.'ye (19), Suat B. yönetimindeki 55 LM 495 plakalı kamyonet çarptı. Çarpma sonucu yaya, baş kısmından yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 acil ambulans ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. - SAMSUN

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