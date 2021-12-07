ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Çay Mahallesi TOKİ Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü üzerinden yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Sevda G.'ye (19), Suat B. yönetimindeki 55 LM 495 plakalı kamyonet çarptı. Çarpma sonucu yaya, baş kısmından yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 acil ambulans ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. - SAMSUN

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