Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı
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Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya yaralandı.

18.01.2020 10:38 | Son Güncelleme: 18.01.2020 10:44
Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı

'nun ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, 'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Murat D. yönetimindeki 34 CIM915 plakalı kamyonet Tosya Yazıçam Mevkiinde yola çıkan yaya çarptı. Kazada yalanan yaya Şaban D. (67) olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Emniyet güçleri kazanın ardından soruşturma başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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