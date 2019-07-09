Kamyonetin çarptığı yaya öldü

Kamyonetin çarptığı yaya öldü

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kamyonetin çarptığı yaya öldü

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
M.Ü'nün kullandığı 06 AE 5989 plakalı kamyonet, hastane kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Celal Bakır'a (70) çarptı.
Kaza yerinde yaşamını yitiren Bakır'ın cenazesi, Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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