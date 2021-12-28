Kamyonetin çarptığı yaya öldü

GAZİANTEP'te yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı Abdullah Yazmacı (77), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen Abdullah Yazmacı'ya çarptı. Kazada Yazmacı yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah Yazmacı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.