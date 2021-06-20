Kamyonetin çarptığı yaşlı adam yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kamyonetin çarptığı yaşlı adam yaralandı

Kamyonetin çarptığı yaşlı adam yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kamyonet yayaya çarptı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kamyonet yayaya çarptı. Yaralanan yaşlı adam ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza, ilçeye bağlı Kandilli yolu üzeri Hasan Canver Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şener Ş. idaresindeki 06 YB 1121 kamyonet, yaya Şükrü K.'ya (72) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan yaşlı adam için, çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Şükrü K.'ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan kamyonet sürücüsü ise sağlık raporu alınmak üzere polis otosuyla ile hastaneye getirildi. Ekipler daha sonra sürücüyü ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kesimi yapılan hayvanları taşıyan kamyonet kaza yaptı! Olay sonrası yol, kan gölüne döndü
Kesimi yapılan hayvanları taşıyan kamyonet kaza yaptı! Olay sonrası yol, kan gölüne döndü
Gazla pedal karışınca olanlar oldu! Apartmana dalan otomobilini bırakıp kaçtı
Gazla pedal karışınca olanlar oldu! Apartmana dalan otomobilini bırakıp kaçtı
Aracıyla uçurumdan yuvarlanan kadın, canının derdine düşeceğine gazetecilere saldırdı
Aracıyla uçurumdan yuvarlanan kadın, canının derdine düşeceğine gazetecilere saldırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Boris Johnson Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hadise Tuğba Coşkun Rafet El Roman Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Aytaç Kara Şenol Güneş Yiğit Şardan Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kamyonetin çarptığı yaşlı adam yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 01:08:12. #1.14#

title