Kamyonetin çarptığı yaşlı adam yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kamyonet yayaya çarptı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kamyonet yayaya çarptı. Yaralanan yaşlı adam ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza, ilçeye bağlı Kandilli yolu üzeri Hasan Canver Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şener Ş. idaresindeki 06 YB 1121 kamyonet, yaya Şükrü K.'ya (72) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan yaşlı adam için, çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Şükrü K.'ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan kamyonet sürücüsü ise sağlık raporu alınmak üzere polis otosuyla ile hastaneye getirildi. Ekipler daha sonra sürücüyü ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı