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Kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te, yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan 77 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te, yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan 77 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Kavaklık Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Abdullah Yazmacı'ya bir kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen yaşlı adam, ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonucu ağır yaralanan Abdullah Yazmacı'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Abdullah Yazmacı'nın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - GAZİANTEP

Kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

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