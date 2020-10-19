Kamyonetin çarptığı otomobildeki aynı aileden 1'i bebek 5 kişi yaralandı

KIRIKKALE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin otomobile çarpması sonucu aynı aileden 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

KIRIKKALE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin otomobile çarpması sonucu aynı aileden 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yuva Mahallesi Çulu Caddesi üzerinde meydana geldi. Abdullah T. yönetimindeki 71 AAN 307 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Burhan Ü.'nün kullandığı 06 BME 305 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden Şerife Ü. (63), Aynur Ü. (30), Yaren Ü. (15), Bedirhan Mahmut Ü. (13) ve 1 yaşındaki Eslem İkra Ü. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN