Kamyonetin çarptığı otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
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Kamyonetin çarptığı otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Kamyonetin çarptığı otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
05.05.2020 12:37 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:38

Kamyonetin çarptığı otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı Karaman'da kamyonetin aynı istikamette seyreden otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kamyonetin çarptığı otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

KARAMAN - Karaman'da kamyonetin aynı istikamette seyreden otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.45 sıralarında Yunuskent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. yönetimindeki 70 FV 062 plakalı kamyonet, önünde seyretmekte olan M.A. idaresindeki 70 E 4647 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin bagajı içine göçerken sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan cadde, araçların olay yerinden çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyonetin çarptığı otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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