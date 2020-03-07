: Kamyonetin çarptığı motosikletteki iki kişi yaralandı

07.03.2020 17:11 | Son Güncelleme: 07.03.2020 17:13

Kaza yerinden detaylar

Yaralının ambulansa konulması

Kaza yerinden görüntüler

Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosikletle kamyonetin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Akçay Mahallesinde meydana gelen kazada Enes Akşener'in kullandığı 10 BFK 11 plakalı motosiklet ile Ali A. yönetimindeki 13 AS 229 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Çarpanın etkisi ile kamyonetin altında sıkışan motosikletin sürücüsü Akşener ve arkasında yolcu olarak bulunan Barış Emirhan yaralandı.

Olay yerine gelen 112 ambulansları ile Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Emirhan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazdan sonra olay yerinden kamyoneti bırakarak kaçan sürücü Ali A. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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