Kamyonetin çarptığı kadın yaralandı, ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan hemşire yaptı
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Kamyonetin çarptığı kadın yaralandı, ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan hemşire yaptı

09.03.2021 19:44 | Son Güncelleme: 09.03.2021 19:50

Kamyonetin çarptığı kadın yaralandı, ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan hemşire yaptı Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı kadın yaya yaralandı.

Kamyonetin çarptığı kadın yaralandı, ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan hemşire yaptı

SAMSUN - Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı kadın yaya yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinden geçmekte olan bir hemşire yaptı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında İlkadım ilçesi Fuar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadına bir ilçe belediyesine ait hizmet aracı çarptı. G.U. idaresindeki 55 DM 699 plakalı kamyonetin çarpmasıyla yerde yuvarlanan kadın, boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı kadına ilk müdahale SAMULAŞ'ta görevli Hemşire Necmiye Çakır tarafından yapıldı. Hemşire Çakır, yaralı kadını yan yatırarak başının altına destek koydu. Yaralı, kısa süre sonra olay yerine gelen 112 acil servis ekibi tarafından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kamyonetin çarptığı kadın yaralandı, ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan hemşire yaptı
Kamyonetin çarptığı kadın yaralandı, ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan hemşire yaptı
Kamyonetin çarptığı kadın yaralandı, ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan hemşire yaptı
Kamyonetin çarptığı kadın yaralandı, ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan hemşire yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMÜR

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