Kamyonetin çarptığı kadın yaralandı

Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı kadın yaya yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinden geçmekte olan bir hemşire yaptı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında İlkadım ilçesi Fuar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadına bir ilçe belediyesine ait hizmet aracı çarptı. G.U. idaresindeki 55 DM 699 plakalı kamyonetin çarpmasıyla yerde yuvarlanan kadın, boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı kadına ilk müdahale SAMULAŞ'ta görevli Hemşire Necmiye Çakır tarafından yapıldı. Hemşire Çakır, yaralı kadını yan yatırarak başının altına destek koydu. Yaralı, kısa süre sonra olay yerine gelen 112 acil servis ekibi tarafından Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı