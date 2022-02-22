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Kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Uşak'ta kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Uşak'ta kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza Uşak'ta Banaz ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre H.İ.Y. kontrolündeki 64 EK 832 plakalı kamyonet Alaba Köyüne doğru geri manevra yaptığı sırada Sultan Erdoğan'a (72) çarptı. İhbarlar sonrasında olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan yaşlı kadın kaldırıldığı Banaz Devlet Hastanesi'nde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ise ekiplerce gözaltına alındı. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kamyonet, Banaz, Uşak, 3. Sayfa, Haberler

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