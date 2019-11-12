Kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti
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Kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Fatih'te geri manevra yapan kamyonetin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

12.11.2019 11:02 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:02
Kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Fatih'te geri manevra yapan kamyonetin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Mevlanakapı Caddesi'nde, kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kullandığı 34 FA 5241 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı sırada, arkada duran kadına çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, ve polis ekipleri sevk edildi.

ekiplerince kamyonetin altından çıkarılan kadının üzerinde herhangi bir kimlik bulunmadı. Kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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