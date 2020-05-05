Kamyonetin çarptığı hurda toplayıcı yaralandı
05.05.2020 20:26 | Son Güncelleme: 05.05.2020 20:28
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonetin çarptığı hurda demir toplayıcısı yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonetin çarptığı hurda demir toplayıcısı yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi'nde Erdal K. idaresindeki 41 G 80512 plakalı kamyonet, hurda demir toplayan Yusuf K'ye çarptı.
Kazada yaralanan Yusuf K, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA