Kamyonetin çarptığı gencin ölümden döndüğü anlar kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kamyonetin çarptığı gencin ölümden döndüğü anlar kamerada

Kamyonetin çarptığı gencin ölümden döndüğü anlar kamerada Kamyonetin çarptığı genç 5 metre ileri fırlayıp yolda sürüklendi Denizli'de yaya geçidinden geçen gence kamyonetin çarparak metrelerce ileriye fırlattığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

04.06.2020 20:04 | Son Güncelleme: 04.06.2020 20:08

Kamyonetin çarptığı gencin ölümden döndüğü anlar kamerada

Kamyonetin çarptığı genç 5 metre ileri fırlayıp yolda sürüklendi

DENİZLİ - Denizli'de yaya geçidinden geçen gence kamyonetin çarparak metrelerce ileriye fırlattığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çarpmanın etkisi ile 5 metre ileri fırlayan genç düştüğü yerde hareketsiz kalırken, ölümden döndüğü görüldü.

Olay, Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen olayda, 25 yaşındaki gencin ölümden döndüğü anlar saniye saniye görüntülendi. Ünkan U. isimli genç yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanmak istedi. Yaya geçidinde yürümeye başlayan Ünkan U.'ye yol ortasına geldiği esnada İbrahim A., idaresindeki 20 ADJ 209 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisi ile Ünkan U., birkaç metre havalanıp 5 metre ileriye düştü. Yere düşen genç bir süre sürüklendikten sonra düştüğü yerde hareketsiz kaldı. Yaşanan bu anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası anbean kayıt altına aldı. Olayın ardından çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Ünkan U., ihbar üzerine bölgeye gelen ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"Çocuk yaya geçidinden geçiyordu"

Olayın görgü tanıklarından Ertan Ünal isimli esnaf ise kamyonetin çarpması ile gencin metrelerce ileriye düştüğünü kaydederek, "Çocuk yaya geçidinden geçerken hızlı gelen pikap vurmasıyla yere düşmesi bir oldu. Hemen 112'yi aradık geldiler götürdüler. Pek bir şeyi gözükmüyor ama inşallah bir şeyi yoktur" dedi.

Olayın ardından polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Kamyonetin çarptığı gencin ölümden döndüğü anlar kamerada

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı Haber
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı Haber
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı Haber
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Haber
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı Haber
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi Haber
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi...
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Timo Werner Liverpool'a gitmek üzere! 50 milyon sterlini gözden çıkardılar
Timo Werner Liverpool'a gitmek üzere! 50 milyon sterlini gözden çıkardılar
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
100 iş yerini soyup serbest kalan 12 yaşındaki hırsız, bu kez de 14 iş yerini soydu
100 iş yerini soyup serbest kalan 12 yaşındaki hırsız, bu kez de 14 iş yerini soydu
Siyahilere iki misli fazla ceza kestiği ortaya çıkan Londra polisi ayrımcılıkla suçlanıyor
Siyahilere iki misli fazla ceza kestiği ortaya çıkan Londra polisi ayrımcılıkla suçlanıyor
Eintracht Frankfurt, deplasmanda Werder Bremen'i mağlup etti: 3-0
Eintracht Frankfurt, deplasmanda Werder Bremen'i mağlup etti: 3-0
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Büyük piki atlattık ancak sonbahara doğru risk görüyoruz
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Büyük piki atlattık ancak sonbahara doğru risk görüyoruz
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den toplu taşımadaki yığılmayı önlemek için tavsiye: Mesai saatleri değişebilir
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den toplu taşımadaki yığılmayı önlemek için tavsiye: Mesai saatleri değişebilir
Yangını çevredeki vatandaşlar film gibi, dükkan çalışanı ise gözü yaşlı izledi
Yangını çevredeki vatandaşlar film gibi, dükkan çalışanı ise gözü yaşlı izledi
Eski Galatasaraylı Tudor, Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'yı övdü: Harika biri
Eski Galatasaraylı Tudor, Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'yı övdü: Harika biri
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Ali Babacan Adnan Menderes Devlet Bahçeli Hasan Polatkan
Magazin Ezgi Mola Murat Boz Fatma Girik Şahan Gökbakar
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Bülent Korkmaz Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Libya Antalya Fenerbahçe Resmi Gazete
Şu an buradasınız: Kamyonetin çarptığı gencin ölümden döndüğü anlar kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 20:08:54. #1.14#
title