Kamyonetin çarptığı engelli vatandaş yaralandı
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Kamyonetin çarptığı engelli vatandaş yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı vatandaş yaralandı.

04.03.2020 20:01 | Son Güncelleme: 04.03.2020 20:16
Kamyonetin çarptığı engelli vatandaş yaralandı

'nin ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı vatandaş yaralandı.


Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Muhammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Engin Ç. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen engelli Sefa Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak yere düşen vatandaş yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sefa Ç., Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, kamyonet sürücüsü Engin Ç.'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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