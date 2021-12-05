AKSARAY (İHA) - Kamyonet ile elektrikli motosiklet çarpıştı: Anne ve kızı yaralandı

AKSARAY - Aksaray'da elektrikli bisiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosikletin sürücüsü ve annesi yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine kırmızı ışıkta bekleyen Ömer Ş. idaresindeki 68 BV 620 plakalı Volkswagen marka kamyonet, yeşil ışığın yanmasıyla birlikte hareket ettiği sırada kavşağa giren Emine T. yönetimindeki elektrikli motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Emine T. ve yolcu olarak bulunan annesi Şen T. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralı anne ve kızına ilk müdahaleyi yol ortasında yaptı. Bacağından darbe alan anne Şen T. yapılan müdahalenin ardından polis memurlarının da yardımıyla ambulansa taşınırken, kolundan ve bacağından yaralanan sürücü Emine T.'ye ilk müdahale ambulans içinde yapıldı. Yaralılar ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin inceleme yaptığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.