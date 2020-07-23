Kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
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Kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Ali Kaçman (17) yaralandı.

Kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
23.07.2020 14:22 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:28

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Ali Kaçman (17) yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında İzmir-Ankara karayolu, Erbiller Kavşağı'nda meydana geldi. Turgutlu'dan Ankara yönüne giden Ali Kaçman yönetimindeki elektrikli bisiklete, kontrolsüz şekilde yan yoldan çıkan Ali Yıldız'ın (54) kullandığı 45 TF 853 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü Kaçman, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Kaçman'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA

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